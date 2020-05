Spy x Family: annunciati numeri da record per il manga di Tatsuya Endo

L'app Shonen Jump+, realizzata da Shueisha come alternativa digitale a Weekly Shonen Jump, sta iniziando a portare i suoi frutti. Stanno infatti crescendo i manga di spessore pubblicati sulla piattaforma e tra questi non può mancare Spy x Family, vero tornado imprevedibile. Non solo le cifre delle visite sono alte, ma anche quelle della tiratura.

Già dal primo volume Spy x Family aveva sorpreso con una tiratura eccezionale. Gli ultimi mesi hanno però fatto rivedere al rialzo le stime di vendita dato che sulle copertine dei primi tre volumi ristampati nello scorso periodo è stato affermato che il manga ha ben 2,4 milioni di copie stampate. Secondo questo numero significa che ogni volume di Spy x Family ha circa 800.000 copie stampate.

Tuttavia questa cifra è stato messa immediatamente in discussione da Shueisha stessa. Sul numero primaverile di Jump GIGA sarà presente un breve capitolo extra di Spy x Family e, nella tagline pubblicitaria preparata dall'editor risulta che i volumi di Spy x Family hanno una tiratura totale di ben tre milioni di copie. Questo nuovo dato, nonostante non lo menzioni, potrebbe tenere in considerazione anche il quarto volume di Spy x Family a breve in arrivo in Giappone.

A prescindere da ciò, il manga di Tatsuya Endo sta davvero conquistando il Giappone e il resto del mondo, come confermato anche dalla top 10 di MangaPlus. L'editor di Spy x Family ha già annunciato battaglia per i concorrenti dopo essere stato candidato a diversi premi tra cui il Kodansha Manga Award.