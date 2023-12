Spy x Family, l'annuncio della Stagione 3 è vicino? Potrebbe esserci già una data

Con l'avvicinarsi del termine della seconda stagione di Spy x Family e del film natalizio completamente inedito Code: White, gli spettatori si domandano: ma ci sarà una terza stagione di quest'anime?

Al momento, non c'è nessuna data ufficiale per la terza stagione di Spy x Family. Tuttavia, lo staff dell'anime ha programmato un evento speciale il 9 giugno 2024, ma non sono stati forniti altri dettagli. Sebbene non significhi che in quella giornata avvenga un annuncio sul futuro del franchise, eventi simili sono l'occasione perfetta per eventuali sorprese.

Bisogna considerare che, nel caso la terza stagione venisse davvero annunciata a giugno, l'uscita potrebbe avvenire non prima del 2025, data che sembra realistica per garantire i giusti tempi di produzione.

Ma le novità non finiscono qui. Infatti, in occasione dell'uscita del film Spy x Family Code WHITE nei cinema giapponesi il 22 dicembre (previsto in occidente nel 2024), è stato annunciato un regalo esclusivo per i primi spettatori.



Si tratta di un manga con una storia completamente originale scritta dallo stesso Tatsuya Endo, l'autore del manga principale. Una chicca interessante e che speriamo possa arrivare in qualche modo anche in Italia. Nel frattempo, i fan possono prepararsi all'uscita di Mission: Yozakura Family, un anime simile a "Spy x Family" che sicuramente delizierà coloro che amano l'universo dei Forger.