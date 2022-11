Spy x Family: Anya da adolescente, adulta e da vecchia in questa fan art fantasiosa

Spy x Family è ripreso da un mese con i nuovi episodi. La seconda parte della prima stagione vede ancora la piccola Anya tentare di fare amicizia con Damian, per supportare la missione spionistica del papà adottivo Loid Forger. In questo modo, la missione Stryx potrà avvicinarsi alla conclusione per salvare i paesi.

Potrebbe volerci però molto tempo prima che ciò accada, e per questo nel tempo Anya potrebbe crescere. Non è ancora chiaro dove si dirigerà Spy x Family e se ci sarà un timeskip che mostrerà i personaggi con qualche anno in più, in particolare la piccola protagonista che sarà la più soggetta a crescita insieme ai suoi compagni di classe.

Ci vorrà sicuramente tempo, se dovesse accadere, ma intanto Norridzuan mostra la sua visione del risultato finale. In questo nuovo video del disegnatore, si vede innanzitutto Anya da bambina, mentre il secondo riquadro permette di vedere Anya da ragazza a 16 anni, poi Anya da adulta da 26 anni. Infine il quarto riquadro presenta una Anya vecchietta rattrappita e col bastone a 106 anni ma sempre con i suoi capelli rosa shocking. Le trasformazioni secondo voi sono fedeli?

Intanto, è lo stesso autore ad aver mostrato il design di Anya da grande in un altro manga.