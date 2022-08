Spy x Family, ecco Anya nel suo adorabile yukata estivo nella nuova key visual

La seconda parte della prima stagione di Spy x Family farà il suo esordio nel mese di ottobre, e sarà disponibile in simulcast su Crunchyroll. La prima parte, andata in onda durante la stagione anime primaverile 2022, ha riscosso un incredibile successo, facendo guadagnare moltissimi nuovi fan all'opera di Tatsuya Endo.

La strampalata famiglia Forger ha fatto breccia nel cuore degli spettatori, ma un membro in particolare, la piccola telepate Anya, è riuscito a diventare davvero iconico. La bimba è stata resa davvero simpaticissima grazie alle espressioni donatele da Wit Studio e CloverWorks, che sono diventate protagoniste di moltissimi meme sui social network.

Attraverso l'account ufficiale dell'anime di Spy x Family, è stata svelata una key visual di Anya in yukata, tradizionale kimono estivo giapponese. Come potete vedere nel tweet in fondo a questa notizia, la piccola Forger ha un'espressione davvero felice, circondata da leccornie tipiche delle festività come lo zucchero filato e la granita, mentre indossa lo yukata ornato con il disegno di fiori gialli e blu.

Nelle ultime puntate della parte 1 dell'anime di Spy x Family Anya ha rivelato ai genitori il suo desiderio di avere un cane. Nella seconda parte avremo quindi un nuovo? L' appuntamento per avere una risposta a questa domanda è fissato per ottobre 2022.Vi lasciamo al perché dovreste guardare Spy x Family e al cosplay di Anya con la smug face