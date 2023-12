Spy x Family: Anya diventa adulta in un sorprendente cosplay

Nell’universo immaginato da Tatsuya Endo in Spy x Family, ambientato nelle nazioni Westalis e Ostania, la piccola Anya ha conquistato molti appassionati per la sua simpatia e la sua storia, rivelandosi anche un personaggio molto sensibile e con abilità peculiari, ed è stata interpretata da adulta in un affascinante cosplay.

Parte dell’incredibile popolarità raggiunta dalla serie, che ricordiamo ha superato i 26 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, e deve molto all’adattamento animato ad opera di Wit Studio e CloverWorks, va ricondotta alla caratterizzazione dei personaggi.

Se è più complicato identificarsi con Loid e Yor, un agente e un’assassina molto abili nei rispettivi lavori, le insicurezze della piccola Anya, che da un momento all’altro si ritrova nella prestigiosa Eden Academy e deve cambiare la sua attitudine per non deludere il padre e interagire al meglio con i compagni, possono contribuire a creare un legame empatico con i lettori.

Inoltre, sin da subito Anya riesce a catturare l’interesse del pubblico grazie alla sua capacità di leggere nel pensiero, dovuta a esperimenti subiti in passato. Non sorprende quindi che Anya abbia riscosso così tanto successo tra i fan, e che la cosplayer lady pizza abbia voluto dedicarle la bella interpretazione che potete vedere nel post in calce, immaginando il suo stile da adulta.

In conclusione, ricordiamo che è sorto un nuovo mistero attorno ad Anya, e vi lasciamo al trailer di Spy x Family CODE: White.