Spy x Family: Anya e Becky diventano protagoniste di una copertina di alta moda

Nessuno brilla in Spy x Family tanto quanto la piccola Anya Forger. Questa bambina dai poteri telepatici è simpatica e genuina, oltre che adorabile e intelligente, e sono proprio queste qualità che hanno fatto innamorare il pubblico di lei. I fan adorano vederla in vesti differenti, ma l'avete mai vista diventare una modella?

In compagnia della sua cara amica e compagna di classe Becky, Anya è diventata la protagonista di un'importante rivista di moda giapponese. Il giornale mensile Non-no si occupa di lifestyle e vestiti all'ultimo grido ed è la volta che vede nella sua copertina due personaggi di un anime.

Sul sito ufficiale Non-no Web è stato rivelato che per il numero di gennaio/febbraio 2023 ci saranno le sensazionali Anya e Becky sulla prima pagina del giornale. Non le vediamo più con le solite uniformi dell'Eden Academy di Spy x Family ma, piuttosto, indossano quelli che la rivista definisce "mafuyu no odeke kekodine", ossia i coordinati più carini dell'inverno.

Per chiunque acquisterà questo nuovo numero, che sarà disponibile solamente in Giappone, riceverà un calendario molto speciale a tema Spy x Family. In particolare, presenterà i protagonisti Loid e Yor, il cane della famiglia Forger Bond, Yuri Briar, Damian Desmond e, ovviamente, la piccola Anya.

Riguardo la seconda stagione di Spy x Family, la serie ha avviato il primo arco narrativo di questa stagione con un poster speciale con al centro Yor e il suo fantastico lavoro da sicaria.