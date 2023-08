Spy x Family: Anya brilla nella nuova collezione d'abbigliamento firmata UNIQLO

Il ritorno della famiglia Forger si avvicina e l'attesa per la seconda stagione animata di Spy x Family comincia a farsi pesante. L'estate della serie spy comedy firmata da Tatsuya Endo continua tuttavia a essere proficua dal punto di vista delle collaborazioni. L'ultima in ordine cronologico è quella con UNIQLO.

L'arrivo della seconda stagione dell'adattamento prodotto da WIT Studio in collaborazione con CloverWorks porterà a un altro importante debutto, quello cinematografico con il film anime Spy x Family: CODE White. Prima di tornare ad assistere alle avventure irriverenti di Anya, Loid e Yor, i Forger sono protagonisti di una nuova partnership con il rinomato marchio di moda.

La collaborazione tra Spy x Family e UNIQLO porterà i protagonisti della serie del sensei Endo fuori dallo schermo, in una fusione unica nel suo genere tra anime e moda. I capi della nuova collezione possiedono un design invidiabile che cattura l'essenza e il fascino dello show, che negli ultimi anni è stato capace di entrare in risonanza con il pubblico.

Il primo dei capi della nuova collezione è un completo di colore rosa che ritrae Anya al fianco del suo fido peluche Chimera. C'è spazio anche per Bond e per il pelcuhe pinguino, questa volta in un completo azzurro. L'ultimo set, di colore grigio, include una grafica che ritrae tutti i quattro membri della famiglia Forger, Anya, Loid, Yor e Bond, con un'espressione basita.