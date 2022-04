Spy x Family: Anya come Eri di My Hero Academia? Ecco cosa accomuna le due bimbe

L'anime di Spy x Family è la più grande novità del palinsesto primaverile 2022. Con solo una puntata trasmessa, Anya ha conquistato il trono di "best girl" scalzando la cosplayer Marin Kitagawa. Ma per certi versi, la piccola Forger non vi ricorda un personaggio di My Hero Academia?

L'adattamento anime dell'omonima serie manga dell'autore Tatsuya Endo è una spy comedy fresca, divertente, ma anche tanto emozionante. In un periodo di guerra fredda tra le nazioni di Westalis e Ostania, sono gli agenti segreti a preservare la pace.

Quando uno dei più ricchi personaggi di Ostania sembra tramare per la guerra, Westalis invia il proprio miglior agente sotto copertura. Twilight, ha il compito di avvicinarsi a Donovan Desmond, che però si fa vedere solamente alle riunioni della scuola d'élite che frequenta suo figlio. La spia, necessita di adottare una bimba, e quando si reca in un orfanotrofio sperduto, ottiene l'affidamento di Anya.

Anya, anche conosciuta come soggetto 007, è in realtà una bambina telepate che riesce a leggere i pensieri altrui. Nel suo passato, si nasconde tanta sofferenza. Durante l'infanzia, le veniva proibito di giocare per dedicarsi invece allo studio e agli esperimenti. Quando finalmente riuscì a fuggire, venne presa in custodia, e poi abbandonata, da diverse famiglie e orfanotrofi. Ora, però, ha finalmente trovato un papà bugiardo, ma amorevole. Proprio il rapporto con Twilight, ha acceso la polemica su Spy x Family.

Questa triste storia, ricorda da molto vicino quella di Eri di My Hero Academia. Grande protagonista della Stagione 4 dell'anime, la bambina veniva sfruttata dal malvagio Overhaul, il quale intendeva servirsene per la creazione e la vendita di proiettili "annulla-Quirk". Tuttavia, dopo diverse peripezie, anche lei ha trovato una nuova casa in cui splende il sole.

Il sorriso di Eri in My Hero Academia 4 ha conquistato tutti, esattamente come sta facendo ora Anya. Entrambe le bambine sono dolci e gentili, con un passato traumatico causato dai loro poteri. La storia, almeno per il momento, sembra essere a lieto fine sia per la protagonista di Spy x Family, che per quella di My Hero Academia.