Spy x Family, Anya e i suoi compagni nel mondo di Card Captor Sakura in una fan art

L'anime preferito dagli spettatori della stagione primaverile 2022 è senza ombra di dubbio Spy x Family. I meme dei protagonisti sono ormai su ogni profilo social legato al mondo degli anime, e hanno permesso alla famiglia Forger di conquistare letteralmente il web. Pensate che la faccia meme di Anya di Spy x Family è stata animata.

Ad aumentare il fermento attorno al prodotto di CloverWorks e Wit Studio ci hanno pensato le fan art e le illustrazioni di celebri mangaka giapponesi. Anche Hajime Isayama, autore di Attack On Titan, ha dedicato un disegno a Spy x Family, certificando la sua passione per l'opera di Tatsuya Endo.

In questi giorni, su Twitter sta spopolando la fan art di Anya e i suoi compagni disegnati con lo stile di Card Captor Sakura. Come possiamo vedere nel tweet di @tokenblckfrnd, Anya è in primo piano con la divisa della scuola di Sakura, mentre di fianco a lei nell'illutrazione possiamo vedere Damian Desmond con lo sguardo imbronciato e Becky Blackbell con una videocamera in mano.

I tre compagni di scuola si sono appena conosciuti nel sesto episodio di Spy x Family, e chissà che non diventino amici nelle nuove puntate. La preview del settimo episodio di Spy x Family ha svelato l'obiettivo di Anya, che tenterà di chiedere scusa al giovane Desmond in ogni modo.