Spy x Family: Anya conquista le Filippine in un'illustrazione su strada virale

Da ormai diverse settimane non si smette di parlare di Spy x Family, l'adattamento anime del manga di Tatsuya Endo che ha conquistato il web. La commedia esilarante di Jump, che sta godendo di un'ottima e fedele trasposizione televisiva, ha infatti scavalcato tutte le classifiche del genere.

Il successo di Spy x Family è tale che il manga, in appena 12 giorni, ha visto incrementare le sue vendite di ben un milione di copie. Attualmente, inoltre, i protagonisti sono sulle cover delle riviste anime più popolari del Giappone, ulteriore sintomo della popolarità della saga nel Sol Levante.

La realtà, tuttavia, è ben diversa dal momento che anche al di fuori del Giappone la serie non smette di far parlare di sé. Recentemente, infatti, è diventata virale nelle Filippine un'illustrazione su strada realizzata da un artista che ha ritratto in una delle vie della città di Baguio il volto di Anya. La rappresentazione grafica ha fatto il giro del mondo e numerosi passanti hanno ricondiviso la foto sui social tanto da rendere la figura di Anya Forger tra i maggiori trend di Twitter per un paio di ore. A tal proposito, potete dare un'occhiata all'illustrazione in questione tra gli allegati in calce alla notizia.

