Spy x Family: una Anya in un cosplay low cost dal famoso Lonelyman

Il manga di Spy x Family è arrivato in Italia da diversi anni, divertendo e commuovendo i lettori nostrani. Se i lettori già conoscono la storia, adesso anche coloro che guardano soltanto anime possono divertirsi con le vicende della famiglia Forger, dal quale potrebbe dipendere il destino di due paesi da sempre in guerra.

Nonostante il tema, Tatsuki Endo riesce a trattare il tema con leggerezza anche grazie alla simpatia della piccola Anya, la bambina telepate che è riuscita a farsi adottare dalla grande spia Twilight, dando così inizio alle vicende del primo episodio di Spy x Family che è possibile vedere su Crunchyroll. Ovviamente la spinta propulsiva di Anya non si conclude con i primi episodi: la bambina è estremamente simpatica e a breve si entrerà nella stagione delle espressioni, tutte diverse e divertentissime.

Il divertimento c'è anche fuori dall'anime grazie alla genialità di Lonelyman, il famoso cosplayer low cost che da anni pubblica su Instagram realizzazioni di personaggi di anime e manga con oggetti della vita di tutti i giorni. In questi giorni, ha scelto la protagonista di Spy x Family in questo cosplay low cost di Anya ricreato con una mela e della cioccolata, materiale che ovviamente fa una certa fine, come capita sempre col cibo usato dal ragazzo.