Spy x Family: Anya e Damian sono cresciuti in questa fanart che anticipa i tempi

Nell'ultimo anno la popolarità di Spy x Family è esplosa grazie al debutto della serie anime co-prodotta da WIT Studio e CloverWorks. Anya, Loid e Yor Forger sono riusciti a conquistare il pubblico con le loro gag e le loro emozionanti storie, ma cosa accadrà in seguito? Una fanart immagina il futuro della serie.

Mentre gli spettatori dell'anime attendono l'uscita di Spy x Family Stagione 2 e di un primo lungometraggio animato con una storia originale, i lettori della serie manga sono appena usciti fuori da un intenso arco narrativo che ha messo in pericolo le vite di Anya e dei suoi compagni di classe.

In attesa di scoprire se l'Operazione Stryx di Twilight avrà successo o meno, un appassionato dell'opera di Tatsuya Endo ha provato a immaginare i protagonisti di Spy x Family nel futuro. Nell'illustrazione di @ryosuketaro che trovate in calce all'articolo, Anya Forger e Damian Desmond sono ormai cresciuti e passeggiano insieme per le strade di Ostania. A quanto pare il piano B della Forger ha sortito gli effetti sperati e i due sono riusciti finalmente a stringere un forte legame. Alle spalle dei protagonisti sono presenti anche Ewen Egeburg e Emile Elman, i due lacché di Damian riconoscibili dalle strambe pettinature, e Becky Blackbell, migliore amica di Anya. In questa fanart oldschool, invece, i protagonisti di Spy x Family tornano negli anni '60.