Spy x Family: Anya disegnata in 12 stili diversi, come in Dragon Ball, ONE PIECE e altri

Tatsuya Endo è un mangaka che per molti era sconosciuto fino a qualche mese fa. Tante opere, tra oneshot e serializzazioni, pochissimi successi e tutti di scarsa intensità. È servito l'esordio di Spy x Family su Shonen Jump+ per fargli trovare la formula giusta e per portarlo tra i nomi più seguiti del panorama manga.

Quest'anno poi ha fatto il suo esordio su Crunchyroll l'anime di Spy x Family, che ha ulteriormente intensificato la popolarità di quest'opera e dei suoi personaggi. È normale ormai vedere il faccino di Anya spuntare dappertutto, magari con qualche espressione particolare per la quale ormai è nota. Questa Anya ha uno stile ben preciso, ma come sarebbe se fosse stata disegnata da altri autori?

Millkun TV pubblica un video dove mostra Anya disegnata con 12 stili diversi a partire da quello originale, passando poi per Dragon Ball, Demon Slayer, ONE PIECE, Hunter x Hunter, My Hero Academia, Le Bizzarre Avventure di Jojo, Sailor Moon, Fairy Tail, Detective Conan, The Quintessential Quintuplets e infine L'Attacco dei Giganti, che ha goduto anche di una sorpresa speciale. Anya prende forma in vari modi, pur mantenendo la propria originalità. Li avevate riconosciuti tutti?

Ecco invece come sarebbe Anya da grande secondo un oneshot dello stesso autore Tatsuya Endo.