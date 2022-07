Spy x Family: Anya entra nella famiglia di Fast & Furious

Quello di Tatsuya Endo è, al momento, uno dei franchise più popolari di tutta l’industria. Il manga di Spy x Family è tra i più venduti, grazie anche all’incredibile boost ricevuto dal successo della serie prodotta da WIT Studio e CloverWorks, che ha addirittura scalzato ONE PIECE e Detective Conan dalla classifica degli anime più visti.

Per spingere ulteriormente l’opera, il rivenditore statunitense Barnes and Noble ha escogitato una trovata a dir poco geniale. Come potete osservare nel tweet in calce all’articolo, uno degli stand espositivi del manga di Spy x Family recita una delle citazioni più iconiche della serie di film di successo Fast & Furious, “It’s about family”. Questa, è però reinterpretata in chiave più ironica: “It’s about Spy x Family”. Dominic Toretto, uno dei protagonisti del franchise cinematografico, è seduto sul cofano della sua muscle car con Anya Forger al suo fianco. Non è la prima volta che vediamo Spy x Family in un cameo del genere. In precedenza, Anya invase i mondi di ONE PIECE e tanti altri anime in delle fanart.

La famiglia di Fast & Furious è un meme che da diverso tempo spopola in rete, ma la catena di librerie statunitense si è davvero superata con una eccezionale, irriverente operazione di marketing. E voi, vi immaginereste Anya alla guida di uno dei bolidi della saga di film che include attori come il compianto Paul Walker, il già citato Vin Diesel, Dwayne Johnson e John Cena?