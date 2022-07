Spy x Family: Anya l'esploratrice nell'artwork ufficiale dell'autore

Per la famiglia Forger è tempo di vacanze! Nell’ultima missione dell’anime di Spy x Family, Loid, Yor e Anya hanno visitato l’Acqua Park, dove hanno sventato un terribile complotto salvando un pinguino. Il manga, invece, porta gli amati protagonisti nella savana selvaggia.

In attesa del ritorno del secondo cour nella stagione autunnale, Spy x Family continua a regnare incontrastato in Giappone. Per ben tre mesi consecutivi, l’adattamento anime prodotto da WIT Studio e CloverWorks è stato il programma televisivo più visto dai giapponesi.

Il successo dell’anime, si riflette sul manga, tra i più letti della casa editrice Shueisha. Per il prossimo capitolo, però, occorre attendere il 25 luglio, e Tatsuya Endo ce lo fa sapere con una bellissima illustrazione che porta i personaggi di Spy x Family in uno scenario unico.

In attesa del capitolo 65, su MANGA Plus è stato pubblicato un extra che contiene la sesta illustrazione speciale dell’opera. Questa, come vedete dal tweet in calce all’articolo, ritrae Anya e i suoi compagni di classe dell’Eden Academy impegnati in un safari. Nei panni dei boy scout, Anya, Becky, Damian e i suoi scagnozzi Emile e Ewen, e infine anche il tetro George Glooman, sorridono pronti alla loro nuova avventura. Secondo voi, questa illustrazione potrebbe essere il preludio per un arco narrativo su una gita scolastica?