Spy x Family: Anya Forger diventa Thorn Princess in questo cosplay

In soli due anni, Spy x Family è diventato un vero successo nel panorama degli anime e dei manga: con una trama coinvolgente e a suo modo complessa, è capace di attrarre i fan di tutte le età, ma il merito della sua popolarità è in gran parte dovuto ad Anya Forger, la divertente e dolce bambina della famiglia Forger.

Anya ha la particolare capacità di leggere nel pensiero altrui ed è questo potere che le ha permesso di essere adottata da Loid Forger, alias la spia Twilight di Spy x Family, e diventare parte della sua famiglia. Il suo design originale e tenero, caratterizzato dai capelli rosa confetto e due corna nere, ha attratto non solo il pubblico ma anche il mondo dei cosplay e la cosplayer ellychan96 la immagina in questo modo: osserviamo insieme la sua rivisitazione.

In questo cosplay di Anya Forger da Spy x Family, la bambina viene immaginata da adulta e nei panni di sua madre, Yor Briar, come la temibile sicaria Thorn Princess. Nonostante sia una bambina più che intelligente per la sua età, è una frana nello studio: questo particolare ostacola Loid nel suo piano, in quanto i voti che la piccola ottiene a scuola sono essenziali affinché Twilight possa concludere la sua missione top-secret.

Anche se Anya sa bene di essere usata solo per una missione, adora l'idea di essere a suo modo una spia, ma nessuno - oltre gli spettatori - sa che ha la capacità di leggere nel pensiero. Vivace e giocosa, nel corso della storia adotta Bond, un cane dalla pelliccia bianca come la neve con la capacità di predire il futuro. Essendo stati entrambi vittime di esperimenti, si troveranno immediatamente in sintonia e il suo amico a quattro zampe diventerà rapidamente il suo più grande compagno d'avventura. Nelle ultime pagine del manga di Spy x Family Anya è un detective in questo divertente tributo a Conan Edogawa di Detective Conan.