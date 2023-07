Spy x Family: Anya incontra Tom Cruise nella locandina crossover con Mission Impossible

Spy x Family racconta la storia di Twilight, un agente segreto infiltrato in un paese ostile che deve crearsi una vita fittizia per indagare su una importante personalità la cui politica potrebbe portare alla guerra. Al posto di Twilight come se la sarebbe cavata Ethan Hunt, leggendario protagonista della saga cinematografica Mission Impossible?

Il 12 luglio debutterà nei botteghini italiani la premiere di Mission Impossible - Dead Reckoning, il settimo capitolo della saga d'azione che ha per protagonista Tom Cruise. Per celebrare l'uscita del film, un'altra grande spia rende omaggio al collega.

Dopo aver dominato il 2022 con l'uscita dell'adattamento animato, Spy x Family è pronto a fare il suo ritorno e a conquistare anche questo finale d'annata. Negli ultimi mesi del 2023 debutterà infatti Spy x Family Stagione 2, ma non solo. Dalla collaborazione tra WIT Studio e CloverWorks è in arrivo anche Spy x Family: CODE WHITE, il primo film animato tratto dal franchise creato da Tatsuya Endo. Per promuoverne l'uscita, lo staff del lungometraggio ha rilasciato una divertente locandina che cita Mission Impossible.

Il crossover tra Spy x Family e Mission Impossible vede i protagonisti dell'opera di Endo ricalcare i panni della locandina promozionale del film con Tom Cruise. Papà Loid Forger, alias di Twilight, veste i panni di Ethan Hunt per accingersi a una missione impossibile accompagnato da Anya, Yor e gli altri protagonisti della spy comedy.