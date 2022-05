Spy x Family: Anya invade ONE PIECE, Naruto e altri manga famosi in delle fanart virali

Il debutto della serie anime prodotta da WIT Studio e ColverWorks ha portato Spy x Family al definitivo boom di popolarità. L’opera nata dalla matita di Tatsuya Endo, tra polemiche e apprezzamenti, è la più chiacchierata del momento, così come Anya Forger, la reginetta del palinsesto primaverile. Eccola invadere altri shonen!

Abbiamo già visto Anya di Spy x Family illustrata negli stili di Dragon Ball e altri manga famosi. Questa volta, però, il fandom si è spinto oltre. La dolce bambina telepate, ha letteralmente invaso gli universi degli shonen più famosi di casa Shueisha.

È recentemente diventato di tendenza disegnare Anya facendola intrufolare nei panel più famosi di manga come ONE PIECE, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man o Naruto. Come potete vedere nei tweet in calce all’articolo, la figlia adottiva di Loid e Yor, incontra Zoro, che le chiede se abbia visto Rufy, Gojo, che la identifica come una Stregona di Primo Grado, o il Team 7 di Naruto Shippuden, facendo le veci di Sakura. Divertentissimo è anche il panel in cui prende il posto di Minato Namikaze durante la Quarta Guerra Ninja.

La community di Twitter si sta dunque divertendo a riportare la bambina nei momenti più iconici di anime e manga. A proposito di artwork, ecco come sarà Anya da grande secondo l’autore di Spy x Family. Questa, è la dimostrazione di quanto Anya e Spy x Family siano diventati tra i più popolari del momento.