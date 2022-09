Spy x Family: Anya invade le strade di Tokyo in un dolce spot promozionale

Il debutto di Spy x Family parte 2 su Crunchyroll si è fatto vicinissimo e in vista della premiere, Anya è stata avvistata in giro per le strade di Tokyo. Cosa ci fa la piccola Forger nel quartiere di Shinjuku?

Il secondo cour dell'anime di Spy x Family è dietro l'angolo e per pubblicizzarne l'uscita è stato realizzato uno spettacolare spot pubblicitario in 3D trasmesso su alcuni maxi schermi presenti Shinjuku, il quartiere elettronico di Tokyo.

I passanti ignari, che hanno ripreso la scena con il proprio smartphone, hanno assistito a dell'incredibile. La dolce Anya Forger spunta fuori da un grattacielo e con la sua adorabile vocina chiede di dare un'occhiata all'imminente trasmissione dell'anime. L'effetto 3D e lo schermo curvo rende la scena quasi reale, per cui darle una risposta negativa è impossibile.

Lo spot promozionale mandato in onda sugli schermi di Cross Shinjuku Vision, Shinjuku Alta Vision e Newno GS Shinjuku Vision mostrava anche una parte del trailer di Spy x Family parte 2. Questa iniziativa è partita dal 26 settembre e durerà fino al 9 ottobre, quando saranno già usciti due episodi dell'anime. In vista dell'esordio nei palinsesti autunnali, è stata anche pubblicata la clip di apertura del secondo cour di Spy x Family.