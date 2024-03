Spy x Family: Anya ha rivelato il suo segreto! Chi conosce la verità?

Il manga di Spy x Family si trova nel pieno del suo quindicesimo arco narrativo e l'Operazione Strix ha appena raggiunto un momento cruciale. Il Piano A di Twilight presenta vantaggi e svantaggi ma, data la raccolta da parte di Anya di tre Stella Stars e altrettanti Tonitrus Bolts, sembra che il Piano B stia procedendo con maggior successo.

Nell'ultimo arco narrativo, Anya è diventata una specie di Detective Conan in Spy x Family e adesso è pronta ad essere una donna dai modi raffinato. L'Eden Academy ha organizzato un lussuoso Gala di classe per insegnare agli studenti le buone maniere e le regole del galateo. Anya, determinata a danzare con Damian Desmond, ha vinto una competizione organizzata da Emile ed Ewen, ottenendo così l'opportunità di ottenere un ballo con il ragazzo.

Durante questa competizione, che consisteva nel rispondere a quante più domande possibili su Damian, Anya ha dimostrato di sapere davvero tutto di lui, lasciando il bambino perplesso e sospettoso sul modo in cui potesse conoscere certe informazioni. A sua insaputa, la piccola telepate ha utilizzato i suoi poteri di lettura della mente per rispondere perfettamente alle domande ed eccellere nella gara. Qualche volta ha sbagliato la risposta di proposito, ma in diversi casi ha risposto in modo preciso e impeccabile.

Damian è stato costretto a dover chiedere alla bambina come potesse conoscere tutte queste informazioni su di sé e, alla fine, Anya ha confermato i sospetti del suo amico, rivelando di possedere il potere di leggere la mente. Nonostante la piccola abbia svelato il suo segreto a Damian, quest'ultimo, trovando la cosa fin troppo incredibile, ha rifiutato di crederci, attribuendo tutto alla sua fantasia o a uno scherzo.

La motivazione della piccola Forger nel rivelare i suoi poteri non è stata spiegata, ma ciò che è certo è che Damian non crede che Anya sia una telepate e, di conseguenza, il segreto della bambina può considerarsi ancora al sicuro. Intanto, il manga ha svelato un altro, grande mistero: chi sono i veri genitori di Anya in Spy x Family?

