Spy x Family: Anya con la smug face in questo cosplay sbarazzino

Spy x Family è stato un anime che ha davvero fatto incetta di ascolti. Così come il manga subito ebbe successo, anche l'adattamento ha subito un percorso simile, con la popolarità destinata a crescere con l'arrivo del prossimo ciclo di episodi. A dimostrarlo ci sono classifiche che mostrano come la opening di Spy x Family sia una delle più cantate.

A cosa si deve la popolarità dell'anime? Ovviamente a un mix di fattori, molti dei quali sono concentrati nella piccola Anya, l'effettiva protagonista di Spy x Family che fa anche in un certo qual modo da mascotte per la serie. La bambina capace di leggere nel pensiero è stata portatrice di simpatia grazie anche alle tantissime espressioni che è in grado di produrre. Una delle più famose è certamente la smug face di Anya, detta anche "faccia heh" per il verso che fa la bambina nel manga.

La cosplayer cinese Yush parte proprio da questo aspetto per realizzare un cosplay di Anya con la smug face, anche se poi si dedica anche ad altre versioni dell'eroina. Nelle foto in basso, infatti, si vede dapprima la famosa espressione, poi la bambina raggomitolata su una poltrona, altro elemento che si ripete molto nella serie.

Kitaro ha invece pensato da realizzare un cosplay con tutte le facce meme di Anya.