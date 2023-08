Spy x Family: Anya è la sorellina di Yuji in queste fanart crossover con Jujutsu Kaisen

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è attualmente in pausa, ma il suo primo arco narrativo ha già entusiasmato i fan. Nel mondo degli Stregoni e delle Maledizioni di Gege Akutami, tuttavia, ha fatto irruzione una dolce e buffa eroina protagonista di un'altra hit di Shonen Jump che sta dominando le attuali classifiche.

La figlia adottiva dell’agente Twilight è la reginetta indiscussa degli anime e la community, follemente innamorata del personaggio, sta celebrando Anya con diverse illustrazioni fanmade. Alcune di queste fanart, l’hanno portata nell'universo narrativo dark di Jujutsu Kaisen.

Dopo il divertente crossover tra Spy x Family e Street Fighter, l‘opera di Tatsuya Endo incontra quella di Gege Akutami. Nella serie di fanart che trovate in calce all’articolo, vediamo Anya fare un cameo in Jujutsu Kaisen e diventare la sorellina minore del protagonista Yuji Itadori.

Ad accomunare i due personaggi non vi è solo la tinta dei capelli, per entrambi rosa, ma anche il carattere solare e irriverente. In una delle illustrazioni dei fan, vediamo la piccola Anya assumere la tipica posa della sigla creativa dell’anime di Jujutsu Kaisen, mentre un’altra è realizzata proprio nello stile artistico della ending. Alla famiglia Forger si aggiunge dunque un quarto membro. Anya ha una spia per padre, un’assassina per madre e un posseduto per fratello. Cosa scoprirà dai pensieri di Sukuna?