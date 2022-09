Spy x Family: Anya, ma nello stile di ONE PIECE e Naruto in questi artwork di un mangaka

L’incredibile successo che ha investito Spy x Family in seguito alla messa in onda del primo cour dell’adattamento animato di WIT Studio e CloverWorks continua a fare rumore. Questa volta la spy comedy di Tatsuya Endo è al centro dell’attenzione a causa di una bellissima fanart che immagina Anya nello stile di altre, celebri serie manga.

In passato Anya ha già invaso i mondi di ONE PIECE e altri, ma questa volta l’utente Twitter @GangDan_spy ha osato ancora di più. L’artista ha reinterpretato la piccola Anya Forger come se fosse la protagonista di Naruto e tante altre opere famosissime.

Come vediamo dal tweet in calce all’articolo, Anya è stata disegnata nello stile tipico dello Studio Ghibli, oppure in quello inconfondibile di Neon Genesis Evangelion di Hideaki Anno. Ancora, negli artwork dell’artista la giovane telepate diventa la protagonista di Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, Full Moon - Canto d'amore e del webtoon Cheese in the Trap. Eccovi invece Anya di Spy x Family disegnata come in Dragon Ball e altri.

In particolar modo colpiscono gli sketch che la vedono protagonista di Detective Conan, con lo stile di Gosho Aoyama completamente differente da quello di Tatsuya Endo, ONE PIECE e Naruto Shippuden. E voi quale versione di Anya preferite tra queste immagini?