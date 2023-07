Spy x Family: Anya è in vacanza in queste splendide illustrazioni originali

La vera star di Spy x Family sin dal primo debutto è sempre stata la piccola Anya, la bambina telepate buffa e maldestra, ma che rappresenta la vera eroina della serie. Dopo il grande successo del manga e successivamente dell'anime, il franchise sta per tornare con nuovi contenuti.

Lo Studio WIT, la casa d'animazione dietro Spy x Family, ha rivelato il motivo del successo di Anya negli spettatori della serie, capace di suscitare tenerezza e allo stesso tempo possiede un forte senso di giustizia e ribellione.

Spy x Family sta per tornare nel corso di quest'anno con un film natalizio, intitolato Spy x Family Code: White in arrivo a dicembre 2023 e successivamente debutterà la seconda stagione dell'anime televisivo, per questo motivo è arrivato il momento per Anya Forger di trascorrere le sue meritate vacanze!

L'autore del manga omonimo Tatsuya Endo ha voluto ringraziare i propri fan per il grande supporto ricevuto con delle immagini meravigliose, che vedono Anya e il suo amato cane Bond ammirare l'immensità della natura, godendosi l'estate e il sole.

Il post è disponibile sul profilo Twitter dell'artista (@_tatsuyaendo_) ed è possibile visionarlo al termine dell'articolo. In quali altri posti vi piacerebbe rivedere Anya? La famiglia Forger ritornerà presto sugli schermi e il grande debutto si fa sempre più vicino!

Al momento non è disponibile una data ufficiale per l'uscita della seconda stagione dell'anime, tuttavia è possibile recuperare la prima parte della serie su Crunchyroll, mentre il manga è disponibile in Italia ed edito da Planet Manga.