Spy x Family: Anya diventa virale e Super Saiyan nell'ultimo episodio

In Spy x Family i protagonisti sono senza dubbio Loid, alias Twilight, Forger e la sua finta moglie Yor, tuttavia la piccola Anya ha più volte rubato la scena dai suoi genitori e anche nell'ultimo episodio della seconda stagione ha brillato come non mai.

Addirittura, è diventata virale a tal punto che l'hashtag #spyxfamily su X/Twitter è andato in voga in tutto il mondo per diverse ore. Una scena in particolare ha fatto il giro del web, alimentando l'hype per questa serie tv.

La scena di cui vi stiamo parlando, e che vi lasciamo in calce all'articolo, vede la piccola Anya diventare come un Super Saiyan in Dragon Ball Z. Mentre la bambina frequentava una lezione come tante altre all'Eden College, Anya si è spinta oltre i propri limiti.

Per un compito in classe, la piccola ha raccolto tutta la forza che aveva in corpo per poter superare la tanto temuta verifica. Sappiamo bene che Anya non è un portento nello studio, dunque la sua disperazione l'ha resa una Super Saiyan per questo test... che, alla fine, non ha neppure superato!

I capelli della bambina non sono diventati dorati come i Super Saiyan di Dragon Ball, tuttavia le similitudini con l'opera di Akira Toriyama sono così tante che sono impossibili da non notare. Con quest'episodio, Spy x Family si sta preparando ad un nuovo arco narrativo che vedrà al centro Yor Briar nella sua veste d'assassina. Il nuovo poster di Spy x Family ha visto Anya in crociera, non perdetevelo assolutamente!