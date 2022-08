Spy x Family: Anya e Yor nell'artwork del mangaka Kenichi Sonoda

A distanza di ormai diverse settimane dalla fine del primo cour dell’anime, il meritato successo ottenuto da Spy x Family continua a fare rumore. Recentemente, un mangaka veterano ha celebrato l’opera di Tatsuya Endo disegnando i protagonisti della spy comedy con il suo personalissimo stile.

In vista del Comiket 2022, la più grande manifestazione dedicata ai fumetti al mondo che si terrà dal 13 al 14 agosto in Giappone, l’autore Kenichi Sonoda ha realizzato uno sketch che omaggia Spy x Family, la serie più in voga di questi ultimi mesi.

Spy x Family è la serie più amata dal pubblico e non stupisce il fatto che il veterano Sonoda abbia voluto dedicare un suo lavoro in tributo alla serie di Endo. Lo sketch realizzato dal mangaka di Gunsmith Cats e Riding Bean ha ritratto Anya e Yor secondo il proprio stile. Le due donne della famiglia Forger appaiono come se fossero le protagoniste di una serie anni Novanta. Non è la prima volta che l’opera è soggetta a un trattamento del genere. Ecco una fanart di Spy x Family in versione anni ’90.

Gli esordi di Kenichi Sonoda risalgono al 1984, come character designer alla Artmic. Nel 1991 lavora a Gunsmith Cats, la sua opera più celebre, e nel 2004 al sequel Gunsmith Cats Burst. Al Comiket pubblicizzerà la serie Megaton Punch.