Spy x Family, arriva l'arco di Cruise Adventure: Yor si prepara a lottare

Finalmente per la seconda stagione di Spy x Family è in arrivo un nuovo arco narrativo. Negli scorsi episodi la serie anime si è focalizzata a ripresentarci i personaggi principali dell'opera, ossia la famiglia Forger, il cane di casa Bond, Damian Desmond e il fratello di Yor, Yuri Briar.

Per questo nuovo episodio, in uscita oggi, Yor sarà ufficialmente la protagonista di una missione super speciale. Proprio in un precedente articolo vi abbiamo parlato del problema che ha Spy x Family nei confronti di Yor Forger, ossia quello di non valorizzare abbastanza un personaggio così interessante come il suo.

La stessa problematica è stata sottolineata da numerosissimi fan sui social e sembra che adesso siano stati ascoltati: Yor avrà finalmente il suo momento per brillare. Anche se abbiamo visto moltissime volte Loid, o per meglio dire Twilight, in azione nelle sue vesti da spia, non avevamo ancora visto sua "moglie" come assassina.

In questo nuovo arco, vedremo per la prima volta la dolce sicaria all'opera. Per adesso è disponibile un trailer della saga intitolata Cruise Adventure. Per chi fosse interessato a leggere questo arco narrativo prima ancora che vengano pubblicati i prossimi episodi, questa saga comincia nel capitolo 43 e termina nel capitolo 57.

Negli scorsi giorni è stato pubblicato anche un nuovo poster di Spy x Family con al centro Anya in crociera, in vista della saga in arrivo.