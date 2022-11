Spy x Family, arriva un colpo di scena sui poteri di Anya

I poteri di Anya Forger sono tra gli elementi più curiosi della serie. I fan sono molto interessati riguardo le loro origini. Difatti, la piccola figlia adottiva di Loid, è uno dei personaggi più acclamati in Spy x Family. A proposito, sapevate che un'artista ha realizzato una fan-art di Anya in età adulta?

La seconda stagione di Spy x Family prosegue e il diciottesimo episodio della serie ha rivelato un sorprendente punto debole per quanto riguarda i poteri di lettura della mente di Anya.

Nel corso degli eventi la telepatia le è stata particolarmente utile in svariate occasioni. Eppure, un colpo di scena dell'ultimo episodio ci fa sapere che i poteri di Anya hanno un punto debole. Come, infatti, racconta lei stessa, essi scompaiono durante eventi importanti e quindi non è in grado di leggere la mente degli altri bambini quando ha bisogno di affrontare un semestre impegnativo. Gli adulti le avevano detto che durante un'eclissi non è più in grado di usare i suoi poteri. Ogni mese, quando la luna scompare, Anya perde il suo potere.

