Spy x Family arriva in Italia: l'annuncio di Planet Manga

Tra le opere emergenti più celebri nell'attuale panorama nipponico un posto di rilievo lo ha acquisito Spy x Family di Tatsuya Endo. Il gioiellino di Shueisha, infatti, vanta già di numerosi premi come il Tsutaya Comics Award 2020, nonché ben 3 milioni di copie vendute a fronte di 4 volumi usciti finora.

Numeri impressionanti che soltanto Assassionation Classroom è riuscito a superare nella storia editoriale del colosso nipponico. Ad ogni modo, dopo aver invocato un annuncio lo scorso 21 luglio, l'editore Planet Manga ha sciolto le riserve alle ore 17 in punto, confermando l'acquisizione dei diritti per la pubblicazione in Italia di Spy x Family. Il distributore nostrano ha inoltre collocato la finestra di lancio del primo volume del manga al mese di novembre 2020. Non ci resta dunque che attendere ancora un altro po' prima di poter ammirare anche nel nostro Paese una delle serie più promettenti in patria.

Per chi non conoscesse l'opera in questione la trama si concentra sulla storia di una spia obbligata a formarsi una famiglia ai fini di una missione. Twilight, nome in codice del protagonista, decide dunque di adottare una bambina e intraprendere una relazione con Yor, un'impiegata, in modo tale da riuscire a ottenere l'ennesimo grandioso risultato sul lavoro. Twilight, tuttavia, non aveva previsto che sia Yor quanto la sua figlia adottiva, Anya, sono tutt'altro che normali. L'avventura spy si tinge di comedy in uno dei manga più esilaranti degli ultimi anni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio, siete interessati all'acquisto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.