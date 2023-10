Spy x Family, arriva la nuove action figure della famiglia Forger: ammirate i dettagli!

Con l'arrivo della seconda stagione di Spy x Family, Loid, Yor e la piccola Anya sono nuovamente in auge. In vista di ciò, sono stati rilasciati alcuni nuovi gadget dedicati alla serie anime tratta dal manga di Tatsuya Endo. In particolare, un'action figure spicca per i suoi numerosi dettagli.

L'action figure è disponibile alla prevendita sul sito di Figurama e arriverà nell'inverno del 2024. Anche se il costo è molto alto, parliamo infatti di 750 dollari, è ricca di dettagli e presenta l'intera famiglia Forger nel loro splendore. Sembrano davvero essere appena usciti dall'anime!

La figure in questione presenta Loid nelle sue vesti da spia, Yor Briar in quelle da assassina sicaria mentre Anya è con i suoi classici vestiti. Come accennato prima, Figurama vende la statuetta a circa 710 euro con tutti e tre i personaggi, ma i fan interessati possono comunque acquistare le action figure singolarmente.

In particolare, Loid e Yor vengono venduti al prezzo di 275 $, ossia circa 260 euro, mentre la piccola Anya ha un costo leggermente più basso, ossia 200 dollari, circa 190 euro. E' pur sempre un prezzo alto, ma sicuramente potrebbe essere l'ideale per chi desidera portarsi a casa solo una di queste meravigliose figure.

