Spy x Family, arriva la versione cattiva di Anya: l'illustrazione di Tatsuya Endo

Spy x Family sta per tornare con una seconda stagione. In vista di ciò, il creatore del manga originale Tatsuya Endo ha voluto regalare ai propri fan un'illustrazione davvero speciale. La piccola Anya è il personaggio preferito del pubblico e il noto autore sa bene quanto i fan amino vederla in diverse vesti.

Domani, sette ottobre, i Forger torneranno con le loro avventure e quest'uscita è una delle più attese dai fan. Proprio per questo Tatsuya Endo ha ricreato un'Anya in versione Dark per i suoi follower su X/Twitter. Ovviamente, non aspettatevi che la piccola sensitiva diventi cattiva nel corso della storia!

Forse in vista di Halloween, forse perché semplicemente è la più amata dal pubblico, Anya ha ricevuto questa rivisitazione un po' oscura, da vera villain. Gli spettatori non vedono l'ora di vederla in azione nella nuovissima stagione assieme a Loid e Yor Forger.

Cosa aspettarsi da queste nuove puntate? Avevamo lasciato Loid Forger, alias la spia Twilight, essere ad un passo dal completare la sua Operazione Strix. La prima stagione è stata ricca di azione e ha addirittura attirato l'attenzione dello showrunner della live action di One Piece in collaborazione con Netflix. Secondo lui, sarebbe una serie perfetta da trasformare con attori in carne ed ossa!

Recentemente è stata mostrata in anteprima la sigla iniziale della seconda stagione di Spy x Family. La famiglia Forger è al centro del videoclip che è stato offerto ai fan senza crediti e scritte varie.