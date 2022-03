Spy x Family, in arrivo un ultimo trailer prima della messa in onda?

Spy x Family ha scalato i ranghi per diventare uno dei principali manga di Shonen Jump. La spy comedy è pronta a fare il suo debutto con la trasposizione anime tra poche settimane. Questo è il motivo per cui i fan sono così entusiasti per Spy x Family, e un editor vuole che i fan sappiano che una sorpresa è in arrivo per loro il prima possibile.

L'anticipazione arriva da Shihei Rin, un editor di manga che ha lavorato per Shonen Jump. Sono intervenuti su Twitter per avvisare i fan dell'aggiornamento, che sarà disponibile sui social media d'oltreoceano domani sera.

"Domani, condivideremo ulteriori informazioni sull'anime Spy x Family alle 19:00," si legge nel tweet. "Restate sintonizzati!"

Come potete immaginare, i fan stanno impazzendo per il teaser, e questo è il secondo che prende di mira Spy x Family nell'ultimo mese. Non molto tempo fa, il Twitter ufficiale dell'anime ha avvertito i fan che un aggiornamento speciale era all'orizzonte, e lo ha fatto con un poster nuovo di zecca con i protagonisti di Spy x Family. Ora, i fan si stanno chiedendo se un nuovo trailer è nelle loro previsioni, ma non lo scopriremo se non tra qualche ora. Nel frattempo qua trovate l'ultimo trailer di Spy x Family.

Se volete saperne di più su Spy x Family, potete recuperare il manga su MANGA Plus o con l'edizione cartacea di Planet Manga. Potete avere maggiori dettagli sulla serie dalla sua sinossi qui sotto:

"La spia più famosa di sempre, Twilight, non ha rivali quando si tratta di andare sotto copertura in missioni pericolose per il bene del mondo. Ma quando riceve l'ultimo incarico - sposarsi e metter su famiglia - potrebbe finalmente essere nei guai! Non essendo uno che dipende dagli altri, Twilight ha il compito di procurarsi una moglie e un figlio per la sua missione di infiltrazione in una scuola privata d'elite. Quello che non sa è che la moglie che ha scelto è un'assassina esperta e la bambina che ha adottato è una telepate!"

Cosa ne pensate di quest'ultimo teaser? Siete entusiasti di vedere Spy x Family fare il suo debutto sul piccolo schermo? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. In ultimo, vi lasciamo con questo splendido cosplay a tema Spy x Family di Yor.