Spy x Family, l'autore di Attack on Titan dedica un disegno: i Forger secondo Isayama

Spy x Family aveva già tanti fan in passato. Il manga di Tatsuya Endo era infatti riuscito in record unici, facendo registrare tante visite su MangaPlus e soprattutto su Shonen Jump+, la rivista digitale sul quale è serializzato in Giappone. Con milioni di copie, era naturale che prima o poi sarebbe arrivato un anime dedicato.

Con il terzo episodio su Crunchyroll, ormai il pubblico si è consolidato e inizia a suscitare la curiosità di molti. Tra il pubblico si nascondono anche alcuni colleghi di Tatsuya Endo, come il famosissimo Hajime Isayama. L'autore de L'Attacco dei Giganti, che ha ormai concluso la sua opera decennale da più di un anno, ha tanto tempo libero tra le mani e si sta sicuramente dedicando a tante attività, magari sta già iniziando a mettere su le terme che sognava di gestire.

Nel frattempo però non ha perso i contatti con il mondo di anime e manga e ha iniziato a vedere Spy x Family. È stato colpito al punto tale da realizzare un'illustrazione della famiglia Forger: ecco Anya, Loid e Yor disegnati dall'autore di Attack on Titan. Il character design ricorda proprio quelli di Shingeki no Kyojin, mentre una scritta in basso a destra commemora l'esordio in TV di questa serie che già sta facendo faville in Giappone e nel mondo.