Spy x Family, l'autore celebra l'anime: tutto quello che c'è da sapere prima del debutto

Tutta l'attenzione del pubblico è rivolta verso l'adattamento anime di Spy x Family, che guiderà il palinsesto primaverile 2022 di Crunchyroll. In vista dell'imminente premiere, arriva una bellissima illustrazione celebrativa dall'autore Tetsuya Endo.

Famiglia, azione e ilarità, queste sono le parole chiave di Spy x Family. Al debutto della serie anime manca ormai pochissimo, ma l'hype della community è alle stelle. Prima che gli spettatori possano immergersi nella visione della spy comedy, ecco tutto quello che dobbiamo sapere!

L'adattamento anime è prodotto da due colossi dell'industria anime giapponese, Wit Studio, che dopo aver perso il timone di Attack on Titan si è risollevato con Ranking of Kings, e CloverWorks, studio d'animazione dietro il recente successo My Dress-Up Darling. Questi due nomi sono sinonimo di garanzia: l'anime promette scintille.

Quando Spy x Family debutta su Crunchyroll? L'appuntamento da non perdere è fissato per il 9 aprile alle ore 17:30. Al momento non si hanno conferme ufficiali, ma pare che l'anime avrà un cour di 24 episodi totali.

L'hit di Tatsuya Endo racconta la storia dell'improvvisata famiglia Folger. Papà Loid è un agente segreto che sta lavorando a una missione sotto copertura. La piccola Anya è una telepate in grado di leggere il pensiero. Mamma Yor è invece una assassina professionista.

In un mondo sconvolto dalla guerra fredda tra le nazioni di est e ovest, la spia Twilight prende parte all'Operazione Stryx. La missione top secret prevede di indagare su Donovan Desmond, uno dei capi politici di Ostania. L'unico modo per avvicinarlo, è alle riunioni scolastiche di suo figlio. Per far ciò, Twilight adotta una bambina e prende in sposa una donna incontrata poco prima.

Spy x Family ha da poco superato le 15 milioni di copie vendute. Con l'arrivo dell'anime, questo numero è destinato a crescere esponenzialmente. Per celebrare l'adattamento animato, Tatsuya Endo ha realizzato l'illustrazione che trovate in calce all'articolo.