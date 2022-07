Spy x Family: l'autore celebra il capitolo 65 con uno sketch su Yor

Qualche settimana fa, la community era rimasta scottata dalla pubblicazione di una illustrazione extra di Spy x Family, ma l’attesa è stata ripagata. Il capitolo 65 della spy comedy di Tatsuya Endo, da un’improvvisa svolta agli eventi: sarà Yor a trovare la chiave per l’Operazione Stryx?

Per celebrare l’uscita del nuovo capitolo, Tatsuya Endo ha rilasciato, sui propri social ufficiali, una bellissima illustrazione di Yor Forger, la bella e spietata assassina, su cui si basano gli eventi della “MISSION 65”. Lo sketch, su sfondo rosso, vede Yor indossare un cappotto chiaro, un fermacapelli e i soliti orecchini, e sulla spalla una borsetta dove raccoglie i suoi oggetti personali. Nella nota che accompagna l’artwork, l’autore ha rivelato di essere entusiasta di dedicare finalmente le sue attenzioni alla Thorn Princess.

In questo nuovo appuntamento, Yor si reca al centro commerciale per acquistare delle leccornie per la figlioccia Anya. Tuttavia, spaesata per il ruolo di mamma in cui si è ritrovata all’improvviso, finisce per incontrare una signora che, intuendo le sue doti fisiche, la invita a prendere parte a una partita amichevole del club di mamme di cui fa parte. Questa signora, infine, conversando pacificamente, si rivela essere la madre di uno degli studenti della Eden Academy. La donna che sorride di fronte alla Thorn Princess, è proprio la mamma di Damian Desmond.

Le mogli di Donovan Desmond e dell’agente Twilight si sono incontrate e apparentemente hanno fatto amicizia. Lasciandovi all’artwork che celebra l’ultimo record di Spy x Family, vi chiediamo, cosa accadrà ora all’Operazione Stryx, ora che le due donne hanno scoperto l'identità reciproca?