Spy x Family: l'autore celebra l'uscita dell'ultimo capitolo con uno sketch di Nightfall

Spy x Family sta andando a gonfie vele negli ultimi anni e il successo del manga è sempre più in crescita. Mentre escono i nuovi capitoli della serie, l'autore Tatsuya Endo celebra le nuove uscite con uno sketch pensato proprio per i suoi fan.

Nell'attesa di nuovi contenuti, i fan potranno rivivere le pagine di Spy x Family durante il Manga Dive, un evento che si terrà nei mesi di luglio e agosto in Giappone, a Shinjuku, in un'esperienza immersiva che vedrà protagoniste anche le due opere di maggior successo degli ultimi anni Chainsaw Man e Dandadan.

La serie manga è recentemente entrata in un nuovo arco narrativo e una spia di alto livello potrebbe ostacolare Loid e tutti i suoi progressi attraverso la pericolosa Operazione Strix che prevede la distruzione della famiglia Forger.

Fra le persone che hanno aiutato Twilight a mantenere l'anonimato c'è stata Nightfall, protagonista del nuovo ultimo capitolo di Spy x Family. Per celebrare quest'uscita Tatsuya Endo, creatore dell'opera, ha voluto realizzare Fiona Frost nella sua versione da spia in una illustrazione ideata appositamente per i fan.

Il capitolo 84 ha debuttato pochi giorni fa e presto verrà pubblicato il seguito sulla rivista digitale Shonen Jump+. Il franchise tornerà presto con un nuovo anime sul grande schermo nel lungometraggio natalizio Spy x Family CODE: White, che uscirà nelle sale cinematografiche nipponiche il 22 dicembre 2023.