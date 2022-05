Spy x Family, l'autore si sta ispirando ad Hunter x Hunter?

il papà di Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, ha ispirato intere e nuove generazioni di artisti grazie alle sue opere, merito di un talento narrativo con pochi eguali. Anche il creatore dell'attuale fenomeno del momento, Spy x Family, si è in parte ispirato ad uno dei titoli del sensei 56enne.

L'ambientazione di Spy x Family, seppur originale, nasconde qualche somiglianza con gli anni '60 e '70. Ad ogni modo, oggi il gioiellino di Tetsuya Endo è diventato uno dei titoli più popolari degli ultimi anni e in appena 4 episodi la serie televisiva ha scavalcato le più alte classifiche di My Anime List e IMDb.

Il sensei ha così partecipato ad un paio di iniziative in queste settimane dove, in una di esse, gli è stato domandato chi sia l'autore che ammira e rispetta di più. Endo avrebbe così risposto: "Mi piace molto la serie Hunter x Hunter di Togashi. Vorrei disegnare un manga come questo per una volta, ma so che non posso essere come Togashi, quindi sto cercando di realizzare opere che rientrino nelle mie capacità".

Ebbene, dunque, l'autore ha direttamente confermato di ispirarsi a Yoshihiro Togashi. Dopotutto non è la prima volta che i fan notano una somiglianza tra i due titoli, non solo sul nome, ma anche su alcune linee di dialogo o particolari avvenimenti. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole del creatore di Spy x Family? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.