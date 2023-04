Spy x Family, l'autore ottiene una spunta speciale su Twitter: il suo tweet diventa virale

Negli ultimi giorni ha fatto parlare molto di sé la questione delle spunte blu su Twitter. Come era stato annunciato già da tempo da Elon Musk, il social ha rivisto fortemente le proprie posizioni, cambiando completamente alcune tattiche commerciali. E in queste tattiche è stato coinvolto anche Tatsuya Endo, autore di Spy x Family.

Dopo alcuni mesi, finalmente sono state perse le spunte blu da parte degli account verificati che in passato la avevano. E così celebrità e non solo si sono lamentate per il trattamento, considerato che ora la spunta blu è ottenibile soltanto da chi paga l'abbonamento richiesto. Mentre Twitter continua a ricevere critiche, Musk è parzialmente tornato sui suoi passi fornendo una spunta diversa ad alcuni account.

È il caso proprio dell'autore di Spy x Family, con il mangaka Tatsuya Endo che si è ritrovato con una misteriosa spunta dorata sul suo profilo, al fianco del suo nome. Un elemento che non si è fatto sfuggire e sul quale ha ironizzato subito: nel giro di poche ore, ha postato sul suo account Twitter il post che vedete in basso, con Anya confusa che osserva quella misteriosa iconcina dorata che, in teoria, dovrebbe essere utilizzata soltanto da account che rappresentano organizzazioni.

Considerato che Tatsuya Endo è un singolo autore e non una casa editrice, questa comparsa è molto strana e anche lui si chiede quale sia l'origine di questa situazione. Intanto, l'account Pontifex del papa è stato dotato di una spunta grigia, per differenziarlo da eventuali account falsi che provano a imitarlo.