Spy x Family, azione e romanticismo nel nuovo trailer di CODE: White

Mentre la Stagione 2 di Spy x Family prosegue la sua corsa, presto i fan della spy comedy di Tatsuya Endo potranno ritrovare Anya e la famiglia Forger anche al cinema. Il film anime Spy x Family CODE: White si mostra nell'ultimo trailer prima dell'uscita ufficiale.

L'uscita di Spy x Family CODE: White si avvicina, con la premiere che è stata programmata per il 22 dicembre 2023 nei cinema giapponesi. Quando ci separano poco meno di due settimane da questo grandioso debutto al box office, l'anime movie di WIT Studio e CloverWorks si mette in mostra in un ultimo filmato promozionale.

Al contrario di quanto appena accaduto nel Cruise Adventure Arc della seconda stagione dell'anime, in Spy x Family CODE: White sarà Loid Forger a portare la propria famiglia in vacanza nel tentativo di proseguire la sua missione. Il weekend invernale organizzato dalla spia Twilight si complicherà terribilmente quando la piccola Anya verrà erroneamente coinvolta in una serie di eventi che minacceranno la pace nel mondo. La storia di questo film è slegata agli eventi del manga, ma comunque scritta dall'autore Tatsuya Endo. A proposito, avete già scoperto il minutaggio di Spy x Family CODE: White?

Come possiamo vedere dal trailer non mancheranno azione, comicità e romanticismo. Mentre Loid dovrà combattere un'organizzazione criminale, Anya si dimostrerà sempre più adorabile e irriverente. Nel mentre, Yor si convincerà del fatto che Loid la stia tradendo con Fiona.