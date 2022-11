Spy x Family batte Chainsaw Man: è l'anime più visto della stagione

Dopo aver dominato le classifiche dei più visti del palinsesto primaverile del 2022, il 1° ottobre l'anime di Spy x Family ha fatto il suo maestoso ritorno. La pausa estiva pare non aver influito sulla popolarità della serie, dal momento che il secondo cour di Spy x Family sta ottenendo i medesimi risultati registrati all'esordio.

Con la recente messa in onda di Spy x Family 1x21 l'anime prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks si sta preparando al finale di stagione. È dunque possibile tirare le somme sulla seconda parte della serie che sta andando in onda in questa stagione autunnale.

Spy x Family Parte 2 si sta confrontando con mostri sacri come Bleach: Thousand-Year Blood War o con debutti molto attesi come quelli di Chainsaw Man e Blue Lock e in molti ritenevano che l'adattamento dell'opera di Tatsuya Endo non riuscisse a replicare i risultati raggiunti con la trasmissione delle prime 12 puntate. In barba a molti, è la famiglia Forger a trionfare nelle classifiche dei più visti.

Tra quelli attualmente in corso, Spy x Family è l'anime più popolare. Secondo i dati forniti da Video Research Ltd, il 21esimo episodio della serie ha fatto registrare un pubblico di 8.43 milioni di persone, con uno share televisivo del 6.7%. La prima puntata del secondo cour di Spy x Family è stata vista da oltre 9.9 milioni di telespettatori, mentre la media dell'anime e di oltre 8.86 milioni di spettatori a episodio.