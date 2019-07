Spy x Family batte My Hero Academia su MangaPlus e conquista la classifica Oricon

Probabilmente in pochi ci avrebbero puntato, ma dopo mesi dal suo debutto, Spy x Family ha compiuto quello che potrebbe essere un miracolo. La serie scritta e disegnata da Tatsuya Endo ha conquistato il favore di internet, diventando virale e ottenendo un consenso senza pari che gli ha permesso di battere un manga navigato come My Hero Academia.

La serie pubblicata in Giappone su Shonen Jump Plus, applicazione digitale di Shueisha, nel corso degli ultimi quattro mesi ha accresciuto di parecchio il suo pubblico, lanciandosi anche nel mercato occidentale grazie a MangaPlus. Dopo aver debuttato anche su Weekly Shonen Jump la settimana scorsa con un capitolo speciale, di cui potete vedere in calce le illustrazioni, il manga Spy x Family ha superato le 800.000 letture sulla piattaforma digitale, scavalcando My Hero Academia che si trovava prima al terzo posto.

Ora il prossimo obiettivo del manga di Tatsuya Endo sarebbe Dragon Ball Super che però si trova ben oltre il milione di letture, quindi a oltre 300.000 visite di distanza. Ancora più difficile che superi il re dei manga ONE PIECE, che su MangaPlus ha quasi raggiunto i due milioni di visualizzazioni. Però Spy x Family ha intanto debuttato anche sotto forma di volume in Giappone, classificandosi nella top 50 Oricon grazie a 39.461 copie vendute. Un vero record per un manga proveniente da una rivista minore come quella di Shueisha.

Grazie alla sua viralità e al forte consenso che ha guadagnato specie su Reddit, la serie ha continuato una corsa instancabilmente, superando tantissimi manga più conosciuti come Naruto, Black Clover, The Promised Neverland e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il bronzo è guadagnato e assicurato, ora riuscirà a mirare all'argento?