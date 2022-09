Spy x Family: tutto quello che bisogna sapere sul secondo cour dell'anime

La serie regina del palinsesto primaverile ha salutato i fan, ma solamente per una piccola pausa in attesa della sessione autunnale. Nel secondo cour di Spy x Family, gli spettatori assisteranno a nuove, divertenti e mirabolanti avventure della famiglia Forger. Ma che cosa accadrà?

Nella prima parte della stagione, l’anime ha introdotto i personaggi di Loid, Yor e Anya e le loro vite parallele da spia, assassina e telepate. La seconda parte di Spy x Family torna in autunno, continuando le dinamiche familiari e approfondendo le relazioni tra i vari protagonisti.

Nei nuovi episodi, verranno introdotti altri personaggi. Al termine dell’undicesima puntata, compare un misterioso cagnolone dal pelo bianco che pare essere oggetto di terribili esperimenti. L’animale, si rivelerà fondamentale per una delle missioni di Twilight. Ci sarà spazio per lui, a casa Forger?

Come viene specificato più volte, la WISE, l’agenzia governativa per cui lavorano Twilight e Franky, è a corto di personale. Nel secondo cour, ci sarà spazio per una nuova recluta, o piuttosto per un ritorno di un agente esperto? Qualcuno, busserà ai Forger.

Continuerà ovviamente l’Operazione Strix, fondamentale per Twilight. Anya, dovrà continuare a impegnarsi per ottenere nuove stellae e diventare Imperial Schooler. Inoltre, la bambina dovrà necessariamente trovare un punto d’incontro con l’amichetto Damian.

Nella seconda parte, verrà concesso molto più spazio a Yor, che cercherà di legare maggiormente sia con Anya che con suo marito Loid. La Thorn Princess, verrà probabilmente richiamata in azione, permettendoci di scoprire quanto letale davvero sia la donna.

Se proprio non riuscite ad attendere il ritorno dell’anime, ecco da quale capitolo di Spy x Family leggere il manga. In totale, la prima stagione arriverà ad adattare almeno i primi 35 capitoli del manga, compresi i capitoli extra secondari.