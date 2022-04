Spy x Family, è boom per le vendite del manga: 1 milione di copie in 10 giorni

La serializzazione della serie manga di Spy x Family è cominciata nel 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+, ma è solo nelle ultime settimane che ha raggiunto l'apice della popolarità. In seguito al rilascio dell'adattamento anime prodotto da CloverWorks e WIT Studio, l'opera di Tatsuya Endo ha sfondato un record incredibile.

A poco più di tre settimane dalla premiere dell'anime, e con sole tre puntate attualmente trasmesse, cominciano a rendersi evidenti gli effetti del boom di Spy x Family. D'altronde, in rete non si fa altro che parlare della piccola, dolce Anya e dei suoi genitori, l'agente segreto Twilight e la regina delle sicarie Yor. A dimostrazione di ciò, la famiglia Forger di Spy x Family è stata celebrata alla stazione di Shinjuku.

Stando a un report recentemente pubblicato sul web, il manga di Spy x Family ha toccato quota 17 milioni di copie in circolazione. Il dato sbalorditivo è però un altro. In soli 10 giorni, sono state messe in commercio oltre un milione di copie. È pertanto evidente che il debutto dell'anime abbia spinto fortemente le vendite e la popolarità del manga di Tatsuya Endo.

Al momento, arrivati alla Mission 62-2, Spy x Family è al quarto posto dei titoli più hot di MangaPlus. In Italia, è edito da Planet Manga, che ha portato otto volumi su nove realizzati. La Stagione 1 di Spy x Family sarà divisa in due cour, per un totale di 25 puntate previste. Dunque, siamo solo all'inizio del successo della serie e i suddetti dati sono destinati a crescere ulteriormente. E voi, state seguendo la serie anime o il manga? Fatecelo sapere con un commento!