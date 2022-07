Spy x Family: budget da record per la pubblicità dell'anime

La prima stagione di Spy x Family si è conclusa e la famiglia Forger andrà in standby in attesa della seconda tranche di episodi. Nel frattempo, iniziano ad emergere alcuni primi dettagli sulla campagna pubblicitaria della serie televisiva che ha goduto di un budget milionario.

Ad ogni modo, i fan non hanno nulla da temere: i piani per il futuro di Spy x Family sono a lungo termine, motivo per cui l'investimento nei confronti della saga riguarda anche il mercato pubblicitario. Ichiro Ishikawa, presidente della TV Tokyo Holding Corp che gestisce l'omonima emittente televisiva, ha rivelato che l'undicesimo episodio ha ricevuto uno share del 4,8%, la media più alta nella storia della programmazione della stazione.

Ishikawa ha persino raccontato che il franchise ha goduto di un budget da record per la pubblicità, si parla di 100 milioni di yen (circa 710mila euro) soltanto per la campagna promozionale a Shibuya. Il quartiere popolare, infatti, si è arricchito di tantissimi poster a tema in giro per le vie, dalla metropolitana fino ai palazzi. Un vero e proprio tormentone che sancisce l'incredibile investimento che la produzione ha riservato per Spy x Family le cui aspettative sono e continuano a restare altissime.

