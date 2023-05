Spy x Family: il grande cambiamento di Yor nell'artwork di Tetsuya Endo per il capitolo 79

Opera di spicco degli ultimi mesi, Spy x Family continua a ottenere premi che non fanno altro che confermare la bontà della spy comedy creata da Tatsuya Endo. A ogni modo, la serializzazione del manga sta proseguendo delineando il grande cambiamento interiore involontariamente intrapreso da uno dei protagonisti.

All'inizio di Spy x Family Yor veniva presentata come una ragazza solitaria che non attirava mai l'attenzione per non destare sospetti sul suo vero mestiere d'assassina. Yor era infatti una persona taciturna, che non aveva mai legato in alcun modo con nessuno, neppure con le colleghe con cui trascorreva le ore lavorative. Tuttavia, l'incontro con Loid e Anya ha cambiato radicalmente la sua persona.

In Spy x Family capitolo 79 Yor decide di restare a lavoro fuori orario pur di aiutare le sue colleghe. Non solo, Yor chiacchiera amabilmente con loro, venendo persino invitata a bere un drink una volta sbrigate le ultime faccende. Questo per Yor è il primo invito in assoluto da parte delle sue colleghe.

Seduta al tavolo con quelle che adesso può chiamare amiche, Yor finisce per parlare del suo matrimonio, che però risulta troppo perfetto. La mamma di Spy x Family sogna dunque di uccidere Twilight per difendere il suo grande segreto.

Quello di Yor è un grande cambiamento intrapreso senza neppure accorgersene. Ormai divenuta mamma di Anya a tempo pieno, sembra aver messo da parte il suo ruolo di Thorn Princess. Per celebrare questo cambiamento e il rilascio del capitolo 79, l'autore Tatsuya Endo ha pubblicato un artwork a colori che ritrae Yor in abito da lavoro al fianco delle sue colleghe e nuove amiche.