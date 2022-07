Spy x Family: da che capitolo leggere il manga dopo la fine della stagione 1 dell'anime

Sono stati dodici episodi intensi di Spy x Family, che hanno permesso al pubblico di fare una buona prima conoscenza di Anya, Loid e Yor, vale a dire i tre componenti della famiglia Forger, da cui potrebbe dipendere il destino di due paesi e di tutti coloro che ci abitano. Ora però la parte 1 della prima stagione di Spy x Family si è conclusa.

Di conseguenza bisognerà attendere alcuni mesi prima di poter capire come proseguiranno gli eventi. Infatti, Anya è rimasta dell'idea di voler avere un cane e, con un cliffhanger, è stato lasciato intuire quale sarà il prossimo personaggio a diventare un protagonista dell'anime. Per chi vuole, c'è modo di continuare Spy x Family leggendo il manga.

Quindi, da che capitolo di Spy x Family bisogna iniziare per proseguire con la storia? L'episodio 11 ha adattato i capitoli 16 e 17, mentre l'episodio 12 disponibile su Crunchyroll si è concentrato su alcune storie extra. Di conseguenza, il primo capitolo utile da leggere è il capitolo 18 di Spy x Family, contenuto nel volume 3 della serie e quindi già disponibile in Italia con Planet Manga. In alternativa, può essere usata l'app ufficiale di MangaPlus che, in certe condizioni, permette di leggere tutti i capitoli di un manga lì pubblicato.

Inizierete la lettura del manga oppure attenderete la seconda parte di Spy x Family stagione 1 in arrivo a ottobre?