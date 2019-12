Spy x Family celebra il 1° posto ai 'Kono Manga ga Sugoi Awards' con un bellissimo artwork

Pochi giorni fa Spy x Family è stato premiato dalla rinomata guida giapponese Kono Manga ga Sugoi con il titolo di "Miglior manga indirizzato ad un pubblico maschile" del 2019, un onore che negli ultimi anni è stato riservato solamente a opere del calibro di The Promised Neverland, Bakuman e L'Attacco dei Giganti.

L'opera di Tetsuya Endo è sicuramente una delle più curate dell'anno, ma nessuno avrebbe potuto prevedere, lo scorso marzo, che sarebbe riuscita a scalare così tante vette in così poco tempo.

Casomai non lo sapeste, vi ricordiamo che Spy x Family ha piazzato più di un milione di copie in circa otto mesi; un risultato eccezionale, specie se si considera la poca pubblicità ricevuta dal manga nel periodo di uscita. Shueisha comunque sembrerebbe aver afferrato il concetto, e per premiare la recente vittoria del suo fumetto ha realizzato una versione alternativa del Volume numero 2, con tanto di postcard celebrative.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata a uno dei due artwork speciali, in cui vengono ritratti Twilight, Yor e Anya mentre festeggiano il successo dell'opera. Nella seconda immagine, è visibile anche una seconda postcard che raffigura Anya mentre alza un trofeo.

E voi cosa ne pensate? State leggendo il capolavoro di Tetsuya Endo? Fateci sapere che voto gli dareste con un commento!