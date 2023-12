Spy x Family celebra la fine dell'arco della crociera con un poster significativo

Con l'episodio 34, uscito su Crunchyroll il 3 dicembre, l'arco della crociera di Spy x Family 2 è appena giunto a conclusione. E per celebrare l'occasione, l'account twitter dell'anime ha diffuso un nuovo poster, che raffigura i tre membri della famiglia Forger in azione.

Non è un caso che l'immagine in questione metta in contrapposizione i volti dei tre protagonisti. Perché se è pur vero che l'ultimo arco di episodi dell'anime sia stato perlopiù incentrato su Yor e sulle sue attività da assassina, questo filone narrativo non ha certamente abbandonato gli altri due personaggi. Anzi, potremmo anche affermare che in assenza di Loid e Anya, tutto ciò che si è visto nel corso della seconda stagione, sarebbe rimasto ad un mero livello di superficie: sia in termini drammatici, sia per quel che riguarda il dissidio interiore vissuto dall'eroina.

La seconda stagione di Spy x Family non ha solo restituito importanza e spessore alla matrice più apertamente action del manga – regalandoci, fino a prova contraria, il combattimento migliore di Yor – ma ha messo in moto quei conflitti che porteranno la protagonista a rivalutare le stesse ragioni che l'hanno portata a condurre una doppia vita. Da adesso la spaccatura interna all'eroina, divisa tra l'immagine di madre apprensiva e quella di spietato sicario, diverrà sempre più incolmabile. E in questo senso solo l'affetto dei suoi due (finti?) familiari può arrivare a cicatrizzare le ferite (fisiche, emotive) che ne cadenzeranno il percorso.

Ma l'apporto di Loid e Anya non è limitato qui ad un sostegno emozionale. I due, infatti, grazie ad espedienti casuali – e assolutamente irriverenti, come tipico delle strategie narrative di Tatsuya Endo – hanno dato un contributo fondamentale agli eventi appena visti, portandoli verso la loro naturale risoluzione. Un fattore che i produttori dell'anime hanno voluto ricordare con questo significativo poster. Perché, come tutti sanno, in Spy x Family non può esistere Yor senza Loid e Anya. E viceversa.