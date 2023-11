Spy x Family e Chainsaw Man rischiano un lungo stop? La situazione che preoccupa i fan

Chainsaw Man e Spy x Family sono tra i manga più venduti dell'ultimo periodo. Seppur molto diversi tra loro per tematiche trattate, le opere potrebbero essere accomunate da un destino non troppo felice. Le condizioni salutari di uno degli editor di Shueisha potrebbe portare Spy x Family e Chainsaw Man a una lunga pausa.

Mentre si attende l'uscita di Spy x Family CODE: White nei cinema italiani, la serializzazione della spy comedy di Tatsuya Endo fa preoccupare gli appassionati. Pubblicati entrambi da Shueisha, sia Spy x Family che Chainsaw Man rischiano uno stop improvviso.

L'editor Shihei Lin ha dichiarato sui propri social di essere stato ricoverato in ospedale in seguito a un'emorragia cerebrale avvenuta il giorno 5 novembre 2023. Stando a quanto rivelato dal prolifico editor di Shueisha, la situazione appare grave, ma comunque sotto controllo. Ancora per cause sconosciute, un vaso sanguigno del cervello, situato dietro l'occhio destro, si è rotto improvvisamente, provocando un'emorragia cerebrale e una corsa in ospedale. Shihei Lin dovrebbe essere dimesso già nel fine settimana, ma necessita di un lungo recupero che lo terrà lontano dal lavoro e dallo stress, probabilmente causa principale dell'incidente.

Shihei Lin è l'editor di Chainsaw Man e Spy x Family, oltre che di diverse altre opere famose, e con lui fuori dai giochi la pubblicazione dei capitoli dei due manga potrebbe essere a rischio. Pare comunque che almeno per il momento i fan delle due serie Shueisha possano dormire sonni tranquilli. Il prossimo capitolo di Chainsaw Man, il 148°, è attualmente previsto per il 14 novembre 2023, mentre il prossimo di Spy x Family il 12 novembre 2023. La malattia e il ricovero di Lin alzano però nuovamente un grosso polverone sulle condizioni dell'industria manga.