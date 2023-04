Da Spy x Family a Chainsaw Man: le serie manga che dominano le classifiche americane

Da anni i manga sono diventati onnipresenti nelle classifiche di vendita relative a libri o fumetti in molti paesi, e la richiesta crescente ha comportato un incremento straordinario delle copie in circolazione. Soprattutto negli Stati Uniti il mercato del fumetto giapponese è in continua crescita, come mostrano gli ultimi dati condivisi.

Ogni mese The New York Times, uno dei quotidiani più seguiti del paese a stelle e strisce, e da moltissimi lettori anche al di fuori dei confini statunitensi, stipula una lista aggiornata relativa alle vendite di manga, fumetti, e graphic novel. L’ultimo aggiornamento, del 9 aprile 2023, mostra come i manga sono sempre più vicini a ricoprire gran parte delle pubblicazioni più acquistate e lette, e di come gli anime, e talvolta anche la cultura dell’hype, alimentino di molto il mercato e le richieste di determinate serie.

Tra i quindici volumi più venduti nel corso del mese di marzo e fino ai primi giorni di aprile, si trovano ben cinque manga, separati dalla popolarissima serie Dog Man e Moon Rising. Al terzo posto si trova il nono volume di Spy x Family, manga di spionaggio scritto e disegnato da Tatsuya Endo, seguito al sesto posto dal 19° numero di Jujutsu Kaisen di Gege Akutami, che tornerà nel corso dell’estate 2023 con la seconda stagione dell’anime prodotto da MAPPA.

My Hero Academia 33, classificatosi al terzo posto nel chart di marzo 2023, si trova ora al nono posto, rivelandosi ancora come una delle serie più lette dagli americani. L’avventura supereroistica di Deku lascia poi spazio al primo volume del violento e sanguinoso Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto.

A chiudere la classifica, al quindicesimo posto, troviamo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1, primo volume della serie di Koyoharu Gotoge, la cui vendita è stata trainata dall’immensa popolarità raggiunta negli scorsi anni e dal recentissimo debutto della terza stagione dell’anime targato Ufotable.

Per finire, vi lasciamo alla polemica riguardante i troppi isekai presenti sul mercato, e ai dettagli su K Manga, la piattaforma digitale dove leggere i manga di Kodansha.